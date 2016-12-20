Murat Boz: Genlerimde ticaret yok, gayrimenkule yatırım yapıyorum

Reklam yüzü olduğu Mahall Bomonti İzmir’in basın toplantısında konuşan Murat Boz, “Ticaret benim işim değil, genlerimde yok” diye konuştu. Boz, "En iyi anladığım şeyi yapıyorum. Bir yandan da gayrimenkule yatırım yapıyorum. Ticaret benim işim değil. Orada paramı değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde düet yaptıkları Ebru Gündeş ile ilgili olarak da, "Türkiye’de İbrahim Tatlıses, Sibel Can ve Ebru Gündeş gibi isimlerin yeri dolmaz. Onların yeri çok ayrı. Biz yeni neslin onlara yetişmesi için 40 fırın ekmek yememiz lazım" dedi.