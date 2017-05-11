Murat Boz: Aslı'yla ayrılmadık

Murat Boz, "İşte Benim Stilim" yarışmacılarından Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle Eser Yenenler’in sahibi olduğu iddia edilen villadaki partide buluşmasına dair ilk kez konuştu. Sevgilisi Aslı Enver’le bu parti sebebiyle ayrıldıklarına yönelik iddialara değinen Boz, "Evimiz, yerimiz belli. Her şey tamamen abartı ve kurgu. Öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; şarkıcı, “Tüm iddia ve haberler asılsız. Hiçbiri doğru değil. Sizce böyle bir şey olabilir mi ya?” dedi.

"O gece dondurma yemeye gittik"

Öte yandan Candan kardeşler Kuruçeşme Black’te bir parti düzenledi. Basının üzerlerine çok geldiğini söyleyen ikiliden Nihal, "Ablam ve arkadaşım Nazlı’yla o gece dondurma yemeye gittik. Söylenenleri hiç anlamıyorum. 19 yaşındayım ve konuşulanlar çok ağır. Annem ve babam akademisyen. Bu durumdan çok zarar görüyorlar. Hepimiz perişan haldeyiz. Onlar bizim ağabeylerimiz" şeklinde konuştu.