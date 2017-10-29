Murat Boz: Aslı evi otel gibi kullanıyor

Sevgilisi Aslı Enver hakkında konuşan Murat Boz görüşmediklerinden dolayı dert yandı.

Şu sıralar O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan Murat Boz, Aslı Enver’e olan aşkını bir kez de kameralar karşısında dile getirdi.

NTV'nin haberine göre, Eser Yenenler’in oyunu izleyen ve sonrasında objektiflere yansıyan 37 yaşındaki Boz, Enver’in ‘İstanbullu Gelin’ setinde olduğu için kendisine eşlik edemeğini söyleyerek sevgilisine olan sevgisinin altını çizerek, “O’nu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor” diyerek görüşemediklerini vurguladı.

Neler olmuştu?

Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile birlikte moda programıyla adını duyuran Nihal-Bahar Candan kardeşlerle aynı eve girerken görüntülenmişti. Bu görüntüler üzerine Boz'un sevgilisi Aslı Enver'e ihanet ettiği iddia edilmişti. Olay sonrası, "İhanet haberleri tamamıyla gerçek dışıdır. İhanet söz konusu değildir. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda bulunmaktan başka öte bir durum yoktur." açıklamasını yapan Boz ile sevgilisi Enver kısa süreli ayrılığın ardından yeniden barışmıştı.