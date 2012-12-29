Murat Belge: Özkök darbeye karşı tankın üzerine çıkarsa, o çok hayırlı bir şey değildir

Prof. Murat Belge, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün darbe olursa tankların önünde duracağına ilişkin sözleri üzerine “Eğer tankın üzerinde o varsa bu çok hayırlı bir şey değil. Öncelikle değiştiğine dair bir sinyal görelim sonrasına bakarız” dedi.

Erkam Tufan Aytav’ın Bugün TV'de sorularını yanıtlayan Murat Belge, özetle şöyle konuştu:

‘Korkak bir adam olduğumu düşünmüyorum’

“Sovyetler Birliği’nde örneğini gördük, darbe teşebbüsü oldu. ‘Alexandre Emile Jean Yersin’ Kızıl Meydan’da galiba tankın üstüne çıktı. Şimdi beğenmediğimiz başta ben, ‘Sovyet Sosyalizm’ dediğim olay. Ama o deneyim, o eğitimi almış olan takım içindeki asker Alexandre Emile Jean Yersin’in üstüne doğru yürüyüp tankın üstüne doğru tırmanınca yurttaşına oradaki makineli tüfekle ateş edemedi. Ben Türkiye’de o tankın içindeki askerin kendi subayıyla ilişkisi içinde yurttaşına ateş etmekten mi korkar, yoksa ‘neden ateş etmedin’ diye subayının ona yapacağından mı korkar? Daha çok korkar ikincisinin ağır bastığı kanaatindeyim. Tankın üstündekini gider vurur. Ben çok korkak bir adam olduğumu düşünmüyorum.”

‘Özkök tankın üstünde varsa o çok hayırlı bir şey değildir’

“Ertuğrul Özkök’ün el ele tutuşup tankların darbelerin önünde duracağına dair verdiği teminatı inandırıcı bulmadım. Darbeye karşı beni koruyacak birisi aradığımda aklıma Ertuğrul Özkök gelmiyor. Eğer tankın üzerinde o varsa bu çok hayırlı bir şey değil. Öncelikle değiştiğine dair bir sinyal görelim sonrasına bakarız.”

Türkiye’ye Sosyalizm gelir mi?

“Türkiye’ye sosyalizm gelir. Ama Türkiye’de kendini sosyalist ilan edenlerin toplumla konuşup anlaşacağı dili bulmaları lazım. Halen bu dil yok. Çünkü kökenleri başka bir yerde ve topluma yukarıdan bir yerden bakmaya alışmış. Aşağıdan bakmaya alışmamış. Mesela Süleyman Demirel Isparta şivesi ile konuşan bir adam. Şimdi solcu kalkıp bu başbakan köyle şivesi ile konuşuyor ha haha der mi? Olur mu böyle bir şey ama dedi.”

Aydınlar neden PKK terörüne tepki göstermiyorlar?

“Bu dünyadaki siyasi olayları terazide eşit ağrılıklar olarak görmek zor ben bunu onaylıyorum böyle olmalı diye söylemiyorum ama bunu da anlamaya çalışıyorum. Bir tarafta molotof atan biri ortaokuldan terk, Cizre’de Silopi’de sefalet içinde büyümüş olan biri var onun kendisini özdeşleştirdiği bir Türkler var haksızlığa uğradığını düşündüğü. Hatırlıyorum Cizre’ye 1992’de gittiğimizde karşımıza bir çocuk çıktı, ‘Abi ben teröristim’ 8 yaşında bir çocuk, sonrada öyle büyüyor insanlar. Hakkâri’ye gittim o taş atan çocukları gördüm. Onlara kabahat bulmakla bu KCK operasyonu gibi düşünen, bu koskoca emniyet, hükümet, MİT gibi her ikisini burada bir kefeye koyamıyorsun sorumlukların ağırlığı protesto edilmesi gerekir.

Birçok aydın ‘protesto edilmez’ diyen ezilen ulusun haklı şiddeti diye düşünen insanlar var. Ben öyle düşünüyorum ama bu düşünceler tamamen yanlış denilecek bir durum yok. Dediğim gibi tamamen önemli bir güç dengesizliği var ortada. Şimdi bunların bir kısmı ben şöyle bir olayı protesto edersem o zaman bunlar bana karşıda cephe alabilirler. Herhangi bir meselede ilk olarak benim ‘Aa çok ayıp ettiniz’ dememden önce, bunu Kürt aydınının yapması gerekir. Kürt aydınları yaparken bende onlarla yan yana olurum seve seve. Bütün siyaset böyle değil mi? Bütün dünyamızı böyle kurmuyor muyuz? Bu insan canı, bir tarafta suç-suçluluk olağan şeyler çok daha masum kabul ettiğimiz bir sürü faaliyet var. Devamlı bir rekabete bağlı birisini çelme takıp onun önüne geçmemize bağlı onun adına ulusal çıkar dediğimiz zaman birden bire kutsal oluyor.”

Murat Belge: Kürt meselesi sarpa sarar ve Erdoğan kafasının dikine giderse darbe olur!..