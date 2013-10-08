Murat Belge: Askeri vesayet kalktı, Müslüman vesayeti geliyor

Gezi Parkı direnişinde ortaya konan tavır nedeniyle Akil İnsanlar Heyeti’nden istifa eden, Taraf gazetesi yazarı Prof. Dr. Murat Belge, AKP iktidarını değerlendirerek, “Askeri vesayet dediğimiz şey ortadan kalktı, yerine başbakanın da zihnindeki Müslüman vesayeti geliyor” dedi.

Murat Belge, yakında Ka Kitap’tan çıkacak “Şirket Dağılırken” adlı kitabında Cumhuriyet’ten Politika’ya, Radikal’den Taraf’a kadar köşe yazılarını topladı. Kitabının yayınlanmasından önce Taraf’a konuşan Murat Belge, demokratikleşme paketini ve AKP hükümetinin politikasını değerlendirdi.

‘Helal olsun diyecek halimiz yok’

Belge, demokratikleşme paketi hakkında, “Cengiz Çandar yazdı: Süryanilere birinin gasp ettiği kiliseleri geri vermişiz, bunun adı da demokrasi paketi oluyor. Kürtlerle ilgili birtakım şeyler yarım ağızla geçiştiriliyor. Üç tane harfle özgürlük geliyor. Ertuğrul Özkök yazmış- o da son zamanlarda hakşinas olmaya başladı: ‘Güleceğim ama gülemiyorum, çünkü geçmişte birileri bu komikliği ciddi ciddi kanunlara koymuş.’ Bu demokratikleşme değil eziyetten kurtulmak. Ama öyle bir ortamda yaşıyoruz ki eziyet devam ettiği için bundan kurtulmak da önemli bir şey oluyor. Ha bire eşeğini kaybedip bulan bir toplum halineyiz. Ama ‘Bunları yaptılar helal olsun” diyecek halimiz de yok’ dedi.

‘İslam demokratik ilkeler içermiyor’

“Türkiye’de demokrasiden rahatsız olacaklar var” sözünün ardından “hep muhalefette kalmış İslamcı bir kesim de var” diye açıklık getiren Belge sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslamiyet kendi içinde demokratik ilkeler içeren bir din değil. Genellikle dinler zaten böyle şeyleri içermez. İçeremez. Çünkü din Allah’ın kelamını buyurur, Allah’ın kelamı da demokratik olacak diye bir şey yok. Türkiye’de bütün toplum demokratik kültürü yalayıp yutmadığı gibi, Müslümanlar da yutmadı. Onlar da köşelerinde kendilerine yapılanlardan şikayetçi oldu, başkalarına yapılandan şikayetçi olmadı.

“Yani şu iktidar değişikliğinde, askeri vesayet dediğimiz şey ortadan kalktı, yerine başbakanın da zihnindeki Müslüman vesayeti geliyor. Bu demokratikleşme yolunda adım değil mi? Bir adım ama yeterli değil. ‘Ben sizin babanızım, hepinizi çok seviyorum, bazılarınızı biraz daha fazla sevsem de idare eder, yaptığıma karışmayın, beğenmedim demeyin…’Böyle bir tavır çok açık. Bu zaten demokratik değil. Demokratik olmayan bir kültürde işte ancak bu kadar demokrasi yaparsın. Bu patriyatkalizm. Bütün dinlerde vardır, İslam’da da bol miktarda var.”

‘AKP’nin orduyu kendisine bağladığını sanmıyorum’

Son 10 yılı değerlendiren Belge, “Özellikle dolaysız rakip, hatta tehdit olan silahlı kuvvetler bütün teferruatıyla bir hayli etkisizleştirilmiş. Orduyu kendilerine bağladıklarını sanmıyorum. Öyle sanıyorlarsa da yanılıyorlar. ‘Şu Türkiye’de bütün kadınlar kafalarını bağlasa’ diye akıllarından geçiregeldikleri şeyleri ‘şimdi biraz yapalım’ der gibi bir halleri var. Yine de teraziye koyup tartsam beklediğimden çok iyi şeyler yaptılar. Daha da erken tıkanabilirdi bu yol” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de demokrasi devamlı amaçlanmayan bir yan sonuç olarak var. Şikayetçi olduğum bu” diyen Belge “’Demokrasi iyidir’ diye yola çıkan yok. Sosyalistlere de anlatamıyorsun. Sosyalizm dediğiz şey demokratik olmalı. Kimse o fikirde değil. Bunu faşistler de yapabilir ki yapıyorlar. MHP, Gezi’dekilerin hakkını savunuyor” dedi.

‘Ben bu adama güvenemem’

Bir yazısında “Erdoğan’ın defterinde de demokrasi yok” ifadelerini kullanan Belge, “İktidarı barutu tükenmiş gibi görüyorum. Yalnız, başından beri tam istikrar görmedim ben zaten. Bir sürü şey iyi giderken kalkıp ‘Öcalan’ı asmayan sensin’ gibi iğrenç bir laf etti. O laf benim ‘Ben artık bu adama güvenemem’ dediğim andır” dedi.