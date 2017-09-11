Murat Başoğlu ve Hande Bermek boşandı

Murat Başoğlu'nun, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenmesi sonrası ünlü sunucu ile 14 yıllık eşi Hande Bermek, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Dava bugün (11 Eylül 2017) Kuşadası’nda görüldü.

Kuşadası adliyesine aynı ticari araçla gelen çifte, avukat Aslı Hatemi eşlik etti. Avukat Birgül Öner'in daha önceden başvurusunu yaptığı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma saat 14.00'te başladı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada, Başoğlu çifti mahkemeye boşanmak için her konuda anlaştıklarını belirterek, hazırladıkları protokolü sundu. Mahkemede talebi ve yaşananları gözönüne alarak çiftin boşanmasına karar verdi. Adliyeden birlikte ayrılan çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Adliye önünden taksiye binen çift avukat Aslı Hatemi ile birlikte ayrıldı. Murat Başoğlu, sürekli yüzünü kameralardan sakladı ve sorulara cevap vermedi.

Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu’yla teknede öpüşürken görüntülenmesinin ardından gözler ünlü sunucunun 14 yıllık eşi Hande Bermek’e çevrilmiş, Bermek, “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapmıştı. Bu sözler ve olayın ardından çiftin Bodrum’daki yazlıklarında birlikte kalması, boşanmayacakları şeklinde yorumlandı. Ancak Bermek’in sessiz sedasız boşanmak istediği, bu nedenle bir süre beklediği öne sürüldü.

Velayet annede kalacak

Başoğlu çiftinin duruşma öncesi avukatlar önünde imzaladıkları mal paylaşım protokolünde, çiftin çocuğu C.B.B.’nin velayeti geniş yer tuttu. Velayeti anneye verilen çocuğu, babası cumartesi günleri saat 17.00’de alıp, 24 saat sonra annesine teslim edecek. Murat Başoğlu, ayrıca oğlu için eğitim hayatının sonuna kadar aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek.

Nafaka her yıl TEFE/TÜFE oranında artacak. Sunucu, ayrıca Beykoz’daki evini, Bodrum’daki villasını ve lüks otomobilini 15 gün içerisinde boşandığı eşine devredecek.

Hande Bermek ve Murat Başoğlu’nun Bodrum’da birlikte kaldıkları evin, Bermek’in bir süre önce vefat eden annesine ait olduğu öğrenildi. Alyansını çıkarmadığı haberleriyle gündeme gelen Bermek’in taktığı yüzüğün de annesine ait olduğu ortaya çıkmıştı.