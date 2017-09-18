Murat Başoğlu iddianamesi kabul edildi

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan kamu davası kabul edildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, "hayâsızca davranışta bulunmak" iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasının, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtildi.
Mahkemece kabul edilen davanın duruşması, 28 Kasım 2017 tarihinde başlayacak.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda nöbetçi mahkeme tarafından Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Murat Başoğlu 11 Eylül'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.