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Murat Başoğlu ve yeğenine hapis cezası istendi

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışlarda bulunmak' iddiasıyla soruşturma açılmıştı

12 Eylül 2017 20:19

Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın Bodrum'da bir teknede fotoğraflarının çekilip yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Buna göre Başoğlu ile Kabadayı hakkında kamu davası açıldı ve hapis cezası istendi.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışlarda bulunmak' iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Sunucu Murat Başoğlu’nu 29 Temmuz’da, Bodrum’da koyda teknesinde sarışın bir kadınla yakınlaşırken görüntülenmişti. Bu kadının Murat Başoğlu’nun ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmişti. Eşi Selçuk Kabadayı da boşanma ve 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Murat Başoğlu 31 Ağustos’ta savcılığa verdiği ifadesinde “O kız yeğenim değil” demişti. Kabadayı da verdiği ifade de "Amcamla sevişen ben değilim" demişti.

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