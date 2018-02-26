Murat Başoğlu davasında o koyda keşif yapıldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışta bulunmak\' suçlamasıyla açılan davada, uygunsuz halde görüntülendikleri belirtilen koyda, bilirkişi keşfi yapıldı.

Bodrum\'da, 29 Temmuz 2017 tarihinde, teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan Türk Ceza Kanunu\'nun \'hayasızca hareketler\' başlığı altındaki 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, 28 Kasım 2017\'de görülmeye başlanan davada, hakimin kararı doğrultusunda Yalıkavak Mahallesi\'ndeki o koyda inceleme yapıldı. Bilirkişi heyeti, olay yerinden görüntü ve fotoğraf çekip, inceleme yaptı. Bilirkişi heyetinin incelemelerini sanık Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan ve Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan da takip etti.

Bilirkişi raporunun, davanın 9 Mart\'taki ikinci duruşması öncesinde mahkeme heyetine sunulması bekleniyor.