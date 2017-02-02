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Murat Başoğlu: Alkol aldım evet, ancak oranı düşüktü; pişmanım!

Sunucu Başoğlu, 3 hapis cezasına çarptırıldı

02 Şubat 2017 14:44

Eski manken, sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu, alkollü araç kullanmak suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başoğlu'nun mahkemedeki savunmasında, "Alkol aldım evet. Ancak oranı düşüktü. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Etiler'de geçen yıl arkadaşlarıyla buluşan Başoğlu ardından arabasına binerek yola çıktı. Bir süre sonra Başoğlu’nun kullandığı otomobili Arnavutköy'de uygulama yapan trafik ekiplerince durduruldu. Alkolmetreyi üflemesi istenen Başoğlu bunu reddedince karakola götürüldü. Burada alkolmetreye üfleyen Başoğlu 1.93 promil alkollü çıktı. Alkolü araç kullanmaktan işlem yapılan Başoğlu savunmasında, “Alkol değil, puro içtim. Bu yüzden alkollü çıktım” demişti. Ehliyetine el konulan Başoğlu hakkında "alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Alkol aldım pişmanım"

İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Murat Başoğlu avukatı ile birlikte katıldı. Başoğlu savunmasında alkol aldığını kabul ederek, “Alkol aldım evet. Ancak oranı düşüktü. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım” diye konuştu. Başoğlu’nu 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 

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