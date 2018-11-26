Murat Bardakçı: İngiliz Dışişleri Bakanı 'Türkiye, AB'nin uydusu oldu' diyor; daha ne söylemelerini bekliyoruz?

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderlerinin Brexit’i, yani İngiltere’nin birlikten ayrılmasını onayladığını hatırlatarak, Brexit tartışmasının Türkiye için en faydalı tarafının, Avrupa’nın Türkiye'ye senelerdir nasıl bakıp nasıl gördüğünü ortaya çıkartması ve bunu bizzat İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’un ifade etmesi olduğunu kaydetti.

Murat Bardakçı, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın 'Türkiye tuzağı' ifadesini kullanarak anlaşmanın İngiltere’yi AB’nin 'uydusu' hâline getirmesi ve Türkiye gibi AB’ye üye olmaksızın süresiz şekilde Brüksel’e bağımlı kalması ihtimalinden bahsettiğini bildirdi.

"Ne hissettiklerini hakikaten merak ediyorum!"

Yazar, "İşte, senelerdir daldığımız Avrupa rüyamızın sonunda geldiğimiz nokta budur: İngiliz Dışışleri Bakanı’nın ifadesi ile bir 'Türkiye tuzağı', yani hayâl içerisindeki beklentilerin neticesinde 'uydu' olup çıkmamız! Batı hayranlarımızın, entellerimizin, vesairemizin daldıkları ruyadan uyanıp da Hunt’un sözlerini işitmiş yahut gazetelerde okumuş iseler ne hissettiklerini hakikaten merak ediyorum!" vurgusu yaptı.

Murat Bardakçı'nın "İngiliz Dışişleri Bakanı 'Türkiye, AB’nin uydusu oldu' diyor! Uyanmamız için daha ne söylemelerini bekliyoruz?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz