Murat Bardakçı'dan derbi yorumu: Sosyal medyada Yusuf Fahir Baba'yla dalga geçmeye kalkarsanız, olacağı budur

Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından sarı-lacivertli takımın taraftarlarına seslenerek "Sosyal medyada Yusuf Fahir Baba'yla dalga geçmeye kalkarsanız, olacağı budur" dedi.

Galatasaray'ın 16 yıl boyunca Kadıköy'de kazanamaması üzerine 2015 yılında kaleme aldığı yazısında "Sebebi cin, büyü, muska, okuyup üfleme falan değil; stadın "himaye", yani "manevî koruma altında" olmasıdır" diyen Bardakçı, sarı-kırmızılı takımın 21 yılın sonunda seriyi bozmasına ilişkin, "Yusuf Fahir Baba'ya gereken hürmeti göstermediler, onu günlük hayatta ve sosyal medyada eğlence mevzuu hâline getirdiler. Gayet celâlli bir zât olan Baba Efendi anlaşıldığı kadarıyla yine de beş sene sabretti, neticede Fener'i uyarmak istedi ve koruma kalkanının delinmesine, Galatasaray'ın karşısında kendi stadında perişan olmasına göz yumdu! Önceki günkü hezimet, işte budur" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçeliler Yusuf Fahir Baba'ya gereken hürmeti göstermediler"

Bardakçı'nın Habertürk'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yusuf Fahir Baba'nın kerametine ne oldu diyorlar…'Fener stadı bizzat Yusuf Fahir Baba tarafından korunmakta ve Fenerliler bu manevî büyüklerine bir saygısızlıkta bulunmadıkları müddetçe Galatasaray'ın koruma kalkanını delmesinin imkânı yok!' demiştim!

"Böyle açık açık yazmıştım ama Fenerbahçeliler bu ciddî ve önemli uyarımı maalesef dikkate almadılar, hatırlatmış olmama rağmen Yusuf Fahir Baba'ya gereken hürmeti göstermediler, onu günlük hayatta ve sosyal medyada eğlence mevzuu hâline getirdiler.

"Baba Efendi anlaşıldığı kadarıyla yine de beş sene sabretti"

"Gayet celâlli bir zât olan Baba Efendi anlaşıldığı kadarıyla yine de beş sene sabretti, neticede Fener'i uyarmak istedi ve koruma kalkanının delinmesine, Galatasaray'ın karşısında kendi stadında perişan olmasına göz yumdu! Önceki günkü hezimet, işte budur.

"Sosyal medyada Yusuf Fahir Baba ile aklınız sıra dalga geçmeye kalkışırsanız, Baba'nın yayınladığım fotoğraflarını kullanarak Twitter'da, Zwitter'da, bilmem nerede onun adına komik zannettiğiniz hesaplar açarsanız olacağı budur.

"Baba hazretleri edep dersi vermek istese idi neler yaşanırdı, bir düşünün"

"Fenerbahçeliler'in, manevî koruyucuları olan Yusuf Fahir Baba'nın kendilerine küsüp ufak bir uyarıda bulunduğunu ve hatırasına hürmet göstermemekte devam ettikleri takdirde bundan sonra okkalı cezalara çarptırılacaklarını ciddî şekilde idrak etmeleri gerekir.

"Baba hazretleri tam olarak babalanıp iyi bir edep dersi vermek istese idi önceki gün neler neler yapardı, bir düşünün: Meselâ Henry Onyekuru'nun karşılaşmanın henüz dördüncü dakikasında değerlendiremediği inanılmaz pozisyonu gole çeviriverirdi."