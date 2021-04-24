Murat Bardakçı: Biden’in söyleyeceklerinin bilmemnemize kadar yolu var!

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmeye niyetli olduğunu söylemesiyle ilgili değerlendirmelede bulunduğu “Biden’in söyleyeceklerinin bilmemnemize kadar yolu var!” başlıklı yazısında, “Senelerdir söyleyip yazıyorum, yine tekrar edeyim: Türkiye’de her 24 Nisan öncesi yaşanan ‘Amerikan Başkanı acaba ne diyecek’ telâşı, vesvesesi ve endişesi artık hakikaten bıktırmış ve bize hiç yakışmayan bir paranoya hâlini almıştı! Bu paranoya işte bugün nihayete erecek!” diye yazdı.

“Peki, bundan sonra ne olacak dersiniz?” sorusunu yönelten Bardakçı devamında şunları kaydetti:

“Uzun vâdede hiçbirşey olmayacak! “Dostumuz ve müttefikimiz” Amerika’nın Türkiye’yi başkan seviyesinde “soykırımcı” gibi göstermesi bizi ilk günlerde tabii ki hiddetlendirecek, memlekette gittikçe artmış olan Amerikan karşıtlığı daha da fazlalaşacak ama bir müddet sonra herşey eskisi gibi oynak hâle dönecek. Ama, tepemizde senelerdir sallanan ve her ilkbaharda kalpleri çarpıntılara boğan Demokles’in kılıcından da beter bir tehditten kurtulmuş olacağız!

Üstelik, Joe Biden 1915 olaylarından “soykırım” diye bahsettiği için endişelenmemize, utanmamıza, veya öfke krizlerine kapılmamıza gerek falan yoktur! Zaten tarihimizde utanç duyacağımız böyle bir hadise ve Birinci Dünya Harbi’nden sonra işgalcilerin didik didik ettikleri arşivlerimizde de aynı şekilde hicap hissetmemize sebep olacak tek bir belge mevcut değildir.

Üstelik bu kadar sene boyunca uğradığımız ‘soykırımcı’ suçlamalarının kazandırdığı bağışıklık sayesinde, Başkan Biden’e gönül ferahlığı ile ‘Yayınladığın mesaj ve ettiğin söz bilmemneme kadar!’ dememizi gerektirir. Son senelerin ‘toprak, mal ve tazminat talebi’ paranoyasından da kurtulup rahatladığımız takdirde “Bilmemneme kadar!” sözünü ağzımızı doldurarak ve öyle bir keyifle söyleriz ki, emin olun, her zerremiz huzur bulur!”

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