Bloomberg: Biden, Erdoğan'a yarın Ermeni Soykırımı'nı tanımaya niyetli olduğunu söyledi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yarın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmeye niyetli olduğunu söylediği iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan konu hakkında bilgili kaynaklar, Biden'ın Erdoğan ile yaptığı konuşmada uzmanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmeyi planladığını söylediğini aktardı.

Konuşmanın gerçekleştiği iddia edilen bu bölümü Beyaz Saray'ın da Beştepe'nin de telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı resmi açıklamada yer almadı.

ABD'de birçok farklı kaynak, Biden'ın cumartesi günü olaylara "soykırım" tanımlaması yapacağını belirtmişti.

1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren son ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981 yılında bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanarak duyurdu: Yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter da "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanarak konuyla ilgili bir açıklamanın yarın yapılabileceğini bildirdi.

Muhabirlere açıklamada bulunan Porter detaylara girmeden, "Yarın Ermeni Soykırımı ile ilgili bir açıklama yapılmasını bekleyebilirsiniz" dedi.