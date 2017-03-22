Murat Bardakçı: Anglosakson istilası bu; Beşiktaşlı Aboubakar neyin nesi, onun adı Ebubekir

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusuyla ilgili devam isim tartışmasına katıldı. Forvet oyuncusunun isminin gazetelerin spor sayfalarında ve Beşiktaş maçlarının canlı yayınında "Aboubakar" olarak yazılıp seslendirilmesini "Anglosakson istilâsı" şeklinde nitelendiren Habertürk yazarı, "Türkiye’deki profesyonel futbolcuların artık neredeyse tamamı ithal malı olmak üzere ve millî takımımız da senelerdir maaşallah Birleşmiş Milletler gibi ya; 'Abou'yu ve 'Aboubakar'ı işitince önce bir 'Abooooouuu' dedim; 'Adamın adı galiba Ebubekir' diye düşündüm, sonra emin olmak için internetteki Arapça futbol sitelerine baktım ve yanılmadığımı gördüm" diye yazdı.

Hakan Altun ve Zafer Algöz'den

Aboubakar bestesi

Murat Bardakçı'nın Habertürk gazetesinin bugünkü (22 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'Beşiktaşlı Aboubakar neyin nesidir?' başlıklı yazısı şöyle:

Başlığa bakıp da futboldan bahsedeceğimi zannetmeyin; futbolu ne bilirim ne de merak ederim...

Futboldan anlamıyorum ama hemen her gün maç sohbetlerine maruz kalıyorum! Filânca oyuncu topa nasıl beceriksizce vurmuşmuş, gerisindekine pas verseymiş gole gidip bilmem kaç puan daha alırlarmış, falanca antrenörün basiretsizliği çoktaaan ortaya çıkmışmış, hele feşmekân klübün başkanı var ya, bilseniz nasıl bir herifmiş, vesaire, vesaire...

Ve, son günlerin futbol sohbetlerinde bir "Abou" yahut "Aboubakar"dır gidiyor! Gazetelerde de, TV’lerde de varsa-yoksa Aboubakar!

Türkiye’deki profesyonel futbolcuların artık neredeyse tamamı ithal malı olmak üzere ve millî takımımız da senelerdir maaşallah Birleşmiş Milletler gibi ya; "Abou"yu ve "Aboubakar"ı işitince önce bir "Abooooouuu" dedim; "Adamın adı galiba Ebubekir" diye düşündüm, sonra emin olmak için internetteki Arapça futbol sitelerine baktım ve yanılmadığımı gördüm: İsmi “elif-bevav-be-kef” ve “re” ile, yani “Ebubekir” diye yazmış, “elif”in üstüne de âdet üzre bir “hemze” koymuşlardı.

Anglosakson istilâsı

Mutlaka biliyorsunuzdur ama sözün havada kalmaması için söyleyeyim: Kamerunluymuş, Müslümanmış fakat geçmişte Fransa ile İngiltere arasında paylaşılan ve ancak 1960’ta bağımsız olabilen memleketindeki isim kargaşası sebebiyle ilk adı “Vincent” olmuş. Yuande’de doğmuş, şimdi 26 yaşındaymış, epey bir memleket dolaşmış ve şimdi Beşiktaş’ta oynuyormuş...

“Ebubekir” bizde neden “Aboubakar”a dönmüştü dersiniz?

Gazetelerimizin ve televizyonlarımızın dış haber servisleri İslâmî isimleri Anglosakson basın nasıl yazıyorsa aynen öyle naklettikleri için!

Yabancı basın, asırlardır âşina olduğumuz ve çoğu bizde de kullanılan bazı İslâmî isimleri kendi imlâlarına ve eğip bükerek telâffuz etme âdetlerine göre yazar, yani tanınmayacak hâle getirirler. Dış habercilerimiz de bu isimleri Türkçe’de kullanılıp kullanılmadıklarını düşünmeden yabancı basından olduğu gibi alıverir ve sanki Türk değil, Amerikan yahut İngiliz gazetesi çıkartıyormuşçasına “Mustafa”yı “Moustapha”, “Ayşe”yi “Aisha”, “Said”i “Saeed”, “Ömer”i “Omar”, “Hanım”ı “Hanoum”, “Han”ı “Khan, “Leylâ”yı “Laila”, “Ruşen”i “Rushan”, “Rıza”yı da “Ridha”, hattâ “Humeynî”yi bile “Khomeini” yaparlar.

Asıl gülünecek biziz!

Bir müddet önce New York’ta gözaltına alınınca Amerika’da epey bir gündeme gelen Iraklı mülteci Hamid Halid Derviş’in ismi bu yüzden “Hameed Khalid Darweesh”e dönmüş; Faslı futbolcu Mustafa el-Kebir de “Moestafa Al-Kabir” olmuştu. “Büyük” mânâsına gelen “Kebir”i “Kabir”e, yani “mezar”a çevirip adamla aklımız sıra “kabir azabı” diye dalgamızı da geçiyorduk ama ortada gülmemiz değil, utanmamız gereken bir vaziyetin bulunduğunun farkında değildik!

Garabetin son örneğini, işte bu “Aboubakar” saçmalığı teşkil ediyor...

Bu köşede, Beşiktaşlı futbolcu Ebubekir hakkında internetteki Arapça bir spor sitesinden aldığım haberin görüntüsünü veriyorum. Başlıkta “Kamerunlu yavru, arslan Eto’o’nun tahtına oturma rüyası görüyor” deniyor; altını kırmızı ile çizdiğim yerlerde de “Vincent Ebubekir” yazıyor. Arapça bilenler rahatça okuyabilirler...

Apaçık bir cehalet beyanı olan ve gün geçtikçe daha da vahim hâl alan bu isim umursamazlığı bilmem nasıl halledilecek? Diline muhabbet ve saygı gösterenlerin senelerdir yaptıkları uyarılar hiçbir netice vermediğine göre son çare KHK gibisinden bir şey mi olmalı dersiniz?