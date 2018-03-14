Murat Atalı: \"Başarılar Türk sporunu yöneten herkesin Türk Eskrimi adına geleceğe daha umutla bakmasını sağladı\"

\"Sporcuların bir ev konforunda sporculuk yaşamlarına devam etmelerinin önünü açtık\"

Ercan Ata / ANKARA,(DHA)



Rusya\'nın Sochi kentinde 2-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonasında milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ Yıldızlar Avrupa Şampiyonu, Aylin Çakır Gençler Avrupa 3.\'sü ve Yıldız kadın kılıç takımı ise 3.\'lük maçında İtalya\'yı 45-36 yenerek Avrupa 3.\'sü olmuştu.

Bugün Ankara da düzenlenen basın toplantısına Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Başantrenör Valery Shturbabin, madalya kazanan Deniz Selin Ütündağ, Aylin Çakır, Nisanur Erbil ve Maya Ataç Kurtulmuş katıldı.

Başkan Atalı, Sporcularımızın bu madalyaları kazanırken, bugüne kadar eskrimde tüm şampiyonalarda ve olimpiyatlarda madalyalara ambargo koymuş olan Rusya, Macaristan, Ukrayna, İtalya, Romanya gibi ülkelerin sporcularını yenerek kürsüye çıkmaları ise geleceğimiz adına ayrı bir umut kaynağı oldu\' \'dedi

Başkan Murat Atalı, ne oldu da Türk eskrimi birden bire bu başarıları elde etmeye başladı diyerek açıklamalarda bulundu:

\'\'Öncelikle belirtmem gerekir ki; her ne kadar 2017 ve 2018 yıllarındaki madalyalarımızla başarılarımız zirve yapmış olsa da, 2012 yılından bugüne gelen bir başarı hikâyesi söz konusu. 2012 yılına kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından hiç madalya kazanamayan Türk eskrimi, sırasıyla bu 6 yıllık dönem içerisinde, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonalarında 2 altın, 4 bronz, Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonasında 1 altın, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında 1 altın, 2 bronz, olmak üzere 4 altın, 6 bronz toplam 10 madalya kazanma başarısını göstermiş, tarihinde ilk kez 2016 yılında elemeleri geçerek kota alan bir sporcusunu Olimpiyat Oyunlarına göndermiştir. Ayrıca bu dönemde, Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında bir gümüş, bir bronz madalya elde ettik. Akdeniz Oyunlarında ise bir bronz madalyanın sahibi olduk\' \'diye konuştu.

\"ONLARIN ADETA BİR EV KONFORUNDA SPORCULUK YAŞAMLARINA DEVAM ETMELERİNİN ÖNÜNÜ AÇTIK\"

Devletimizin desteğiyle altyapı ve malzeme desteği sağladığımız sporcularımızın, yine devletimizin destekleriyle milli takımımızla dünyanın dört bir köşesinde eskrimin önde gelen ülkelerinin milli takım sporcularıyla kamp yapmalarını, rakiplerini ve kendilerini daha iyi tanımalarını sağladık diyen Atalı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

\'\'Milli Takımımızın başına dünyaca ünlü antrenörümüz Valery Shturbabin\'i getirdik. Kaldı ki; sporcularımızın asıl gelişimi hocamızın göreve geldiği 2014 yılından sonra yaşadığı da çok açık şekilde görülmektedir. Belki de en önemlisi, şu an içinde bulunduğumuz Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezimizin bünyesine bir olimpiyat branşı olan eskrimin dâhil edilmesi imkânını Spor Genel Müdürlüğümüzün bizlere sunmasının ardından, hocamızın tespit ettiği yetenekli ve başarılı sporcularımızı Türkiye Olimpiyat Hazırlık merkezinde bir araya getirdik. Onların adeta bir ev konforunda sporculuk yaşamlarına devam etmelerinin önünü açtık. Tüm bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle de yetenekli eskrimciler, dünya standartlarındaki tesislerimizde başarılı ve deneyimli bir antrenörün nezaretinde çalışarak, Avrupa ve Dünya şampiyonalarından madalyaları peş peşe getirmeye başladılar ve Türk sporunu yöneten herkesin Türk eskrimi adına geleceğe daha umutla bakmasını sağladılar. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde olmamasına rağmen, Maya gibi, Aylin gibi başarılı olan sporcularımız da var. Bu vesileyle onları çalıştıran antrenörlerimiz de kutluyorum.\'\'

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