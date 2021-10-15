Murat Ağırel yazdı: TÜGVA belgelerinde ‘Kim Milyoner Olmak İster’ skandalı

Murat Ağırel, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Kim Milyoner olmak İster?" adlı programa kadın üyelerini yarışmacı olarak gönderdiği iddiasını yazdı.

Eline geçen "iş takibi" adlı dosyada “Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı” adlı bir görev tanımı olduğunu ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcıların kayıt yaptırmasının istendiği bilgisinin yer aldığını belirten Ağırel, söz konusu belgeleri kendisine gönderen kişiye ulaştığını yazdı. Ağırel’in aktardığına göre belgeyi gönderen kişi, “Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olur ise bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPİAŞ’da çalışan o dönem Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabiya (Kazak) hanıma bu görev verildi. Suat’ın bırakmasının sebebi Yunus Becit’in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önce Berat Albayrak’ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu” dedi.

“Belgede belirtilen tarih aralarında çıkan yarışmacıları araştırdım, inceledim. İlginç isimler karşıma çıktı” diyen Ağırel, devamında şunları aktardı:

“Gerçekten TÜGVA üyeleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişinin eşi yarışma programına yakın aralıklarla katılmış. Mesela TÜGVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan Papillon Ajansın sahibi Yunus Becit’in eşi gerçekten 22 Nisan 2017 tarihinde yarışma programında yer almış.

TÜGVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan, 11 Mart 2017 tarihinde katılmış. Hatta programın reklamında TÜGVA üyesi olduğu da özellikle belirtilmiş. Yine katılan Hicret Kızılkaya 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış.

“TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi, iddiaları yalanladı”

Hemen daha önce röportaj için Genel Merkez toplantısında yer alan Yunus Becit’e ulaşmaya çalıştım. Ne şirketinden ne de cep telefonundan ulaşabildim. TÜGVA Genel merkezini aradım. Sordum, ‘Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız’ dediler. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP İstanbul İl Yönetimindeki Rabia Kazak’a sordum bu iddiaları yalanladı.”

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