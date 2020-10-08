Murat Ağırel: Sağlık Bakanlığı'nın Yurt İçi Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabı'na yabancı uyruklu kişiler de kaydedilmiş

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı denetim raporundaki döner sermaye işletmelerinin 2019 yılı konsolide mali tablolarını ele aldı. "Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabı'nın 51.1 milyon TL borç verdiğini belirten Ağırel, bu kişilerin turist mi yoksa sığınmacı mı olduğu bilgisin yer verilmediğine dikkati çekti.

Hesabın ayrıntılarını inceleyen Sayıştay denetçilerinin Yurt İçi Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabına da yabancı uyruklu olduğu anlaşılan çok sayıda kişinin faturalarının kayıt edildiğini tespit ettiğini aktardı. Ağırel, "Bu hesabın ne kadarı yabancı uyruklu ne kadarı yurttaşımız belirtilmemiş" dedi.

Ağırel, "Şunu söyleyeyim, bunca yıldır Sayıştay raporları okuyan, yazan biri olarak bu hesapların neredeyse tamamının yabancı uyruklulara ait olduğunu denetçinin de bunu kast ettiğini iddia edebilirim" görüşünü paylaştı.

"Bakanlık, ihale kapsamında olması gereken hizmetlerde direk alım yapmış"

Öte yandan Ağırel kamu kurumlarının Türksat A.Ş.'den 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadan hizmet alımı yapabildiğini hatırlatarak Sayıştay raporuna yansıyan şu bilgileri aktardı:

"Bakanlık tarafından bu hükmün, e-Devlet ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın bütün bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine uygulanması suretiyle getirilen istisnai durumun genelleştirildiği görülmüş. Aldığı hizmetler ihale kapsamında olması gerekirken direk alım yapmış. "

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