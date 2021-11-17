Murat Ağırel: Sadece TÜGVA değilmiş; THY bazı vakıflar ile sponsorluk anlaşmaları imzalamış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın Türk Hava Yolları (THY) ile bin 500 uçak bileti anlaşması yaptığına ilişkin belgenin yanı sıra başka başka vakıfların da THY ile anlaşma yaptığı iddiasını yazdı.

“THY sponsorluğu sadece bununla bitmiyor" diyen Ağırel, "THY'den emekli olan okurum tarafından bana bir bilgi iletildi. THY bazı vakıflar ile -ki bu vakıf isimlerini tahmin edersiniz- protokoller imzalamış. Sponsorluk anlaşmaları yani. Söz konusu da sadece TÜGVA değilmiş” diye yazdı.

Ağırel, elindeki söz konusu belgelerle ilgili bilgileri şöyle:

2016 Vakıf gider tablosunun "Çeşitli Giderler" kısmında 62 bin TL yurt içi seyahat gideri yer alıyor.

Başka bir tabloda da çeşitli kademede bulunan TÜGVA yöneticilerinin yaptığı seyahat tablosu var. Bu tabloda yurt içi uçuş gideri 127 bin TL. Ayrıca listede uçak ücretlerinin yanında "iskonto" ibaresi yer alıyor. Yani TÜGVA yetkilileri de yurt içi uçuşlarında uçuş ücretini neredeyse ödememişler.

Bedavaya uçmuşlar desek yeridir.

Peki, başka hangi vakıf ile sözleşme var diye araştırmaya koyuldum.

Tabii yönetiminde bu vakıfların yöneticilerinin bulunduğu THY çalışanlarından resmî cevap almak imkânsıza yakın. Ancak aldığım bilgilere göre birçok vakıf bu şekilde THY ile protokol yapmış.

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