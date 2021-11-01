Metin Cihan: TÜGVA, Selman Öğüt'ün programı için THY'den bin 500 ücretsiz uçak bileti almış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yeni ortaya çıkan belgelerinde Türk Hava Yolları (THY) ile bin 500 uçak bileti anlaşması yaptığı belgelendi. Gazeteci Metin Cihan'ın paylaştığı belgeye göre TÜGVA, başında Selman Öğüt'ün bulunduğu bir program için THY'den bin 500 ücretsiz bilet almış.

Vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu belgelerin sızdırılmasının ardından TÜGVA ile ilgili belge daha ortaya çıktı.

Metin Cihan'ın AKP'de 'Pelikan' denilen ekibin önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen Selman Öğüt'le ilgili paylaşımı şöyle:

"Yeni gelen TÜGVA belgelerine göz atıyorum. başına Selman Öğüt'ü koydukları bir program için THY'den 1500 adet ücretsiz uçak bileti istemişler. ve elbette almışlar."