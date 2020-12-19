Murat Ağırel, sabaha karşı sildiği rapordaki Bursa detayını yazdı: Adamlar yememiş içmemiş Sayıştay'ı yanıltmaya çalışmış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında Sayıştay tarafından paylaşılan ancak sabahında silinen raporlardaki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlüğü yazdı.

Teleferik sistemini hasılatın yüzde 2’sini ödemek yükümlülüğü karşılığında 30 yıllığına İlker Cumbul'un sahibi olduğu şirkete verildiğini hatırlatan Ağırel, denetimde firmanın 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sözleşmede belirtilen bedeli ödemediğinin ortaya çıktığını belirtti. Belediye yetkililerinin Sayıştay denetçilerine yanlış bilgilendirmede bulunduğunu ifade eden Ağırel, “Adamlar yememiş içmemiş Sayıştay'ı yanıltmaya çalışmış” dedi.

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Ağırel’in yazısı şöyle:

“AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi raporlarında dikkatimi çeken milyonluk hatalar ilk gözüme çarpanlar oldu” diyen Ağırel, şunları aktardı:

Bursa'da faaliyet gösteren Teleferik sistemi 30 yıllığına İlker Cumbul'un sahibi olduğu şirkete verilmişti. Bunun karşılığında da yüklenici işletme hâsılatının yüzde 2'sini yıl içerisinde üçer aylık dönemleri takip eden ayın 10'uncu günü ödemekle yükümlü kılınmıştı. Ödeme yapılmaması durumunda kanunda belirtilen gecikme faizini üzerinden ödeme yapması geriyordu.

Sayıştay'ın 2019 yılı içerisinde yapılan denetimde firmanın 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sözleşmede belirtilen bedeli ödemediği ve idarenin de bu tutarı muhasebe kayıtlarına almadığı görülmüş.

2016-2018 yıllarını kapsayan gecikme faizi dâhil 1 milyon 812 bin TL tutarındaki alacak kaydı da 2019 mali yılı içerisinde tahakkuk ettirilmemiş. İşte bu nedenle Sayıştay Bursa Belediyesinin 2019 yılı gelirler hesabının tam ve doğru bilgiyi göstermediğini raporlarına ekliyor.

Sayıştay denetçileri durumu Belediye Yetkilileri ile paylaşınca "1 milyon 812 bin TL tutarın 13 Haziran 2019 tarihinde idarece tahakkuk ettirildiği ifade edilmiş" şeklinde bir karşılık alıyor. Ancak Sayıştay denetçisi bunun doğru olmadığını bu tutarın 4 Mart 2020 tarihinde alacak tahakkuk ve tahsilat kaydı ile muhasebeye alındığı tespit etmiş.

Sonrasında da devam etmiş; "2019 yılı içerisinde ödenmesi gereken tutar ise yüklenici firma tarafından idareye gerekli bilgi ve belge göndermediğinden ötürü muhasebe kayıtlarına alınmadığını. Bu durumda İdarenin sözleşmenin kendisine vermiş olduğu yaptırım yetkileri kullanması gerekmektedir" diye raporunu sonlandırmış.

Adamlar yememiş içmemiş Sayıştay'ı yanıltmaya çalışmış.

Sayıştay'ı yanıltmaya çalışanı da tebrik etmek gerekiyor. Sayıştay'a yanlış bilgi veren vatandaşa neler yapar gerisini siz düşünün…

Mesela yapılan incelemede, "Bursa Büyükşehir Stadyumu Timsah Kafası Tamamlama İmalatları ve İzmir Yolu Yaya Üst Geçidi Yapım İşi" ve "Bursa Büyükşehir Stadyumu Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi" geçici hak ediş raporları hazırlanırken ilginç bir şey oluyor. Bu yapımlarda bazı iş kalemlerin hiç imalatı olmadığı halde yapılmış gibi, bazılarının ise metrajı yapılandan yüksek gösterilerek ödemede bulunulduğu görülmüş…

Başka bir inceleme sonucunda da Belediye tarafından gerçekleştirilen yol yapım işi ihalelerinin yaklaşık maliyetin önemli bir parçasını oluşturan miktar tespitinin sağlıklı şekilde yapılmadığı, ön/kesin projelerin oluşturulmadığı görülmüş.

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