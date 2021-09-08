Murat Ağırel, Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu operasyonunu yazdı: İpin ucu kimlere uzanıyor, bağlantılarda kimler var, hangi ülkeler bu ağın içerisinde?

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, kendisin gelen bir habere göre, Mersin Limanı'nda yapılan yeni bir operasyonda 100-150 kilogram kokain daha ele geçirildiğini ifade etti. Söz konusu operasyona ilişkin Ticaret ile İçişleri Bakanlıklarının sayfalarında herhangi bir duyuru yapılmadığına dikkati çeken Ağırel, “Kaynaklarıma döndüm ve olayı soruşturdum. Olay doğru. Gönderici yine tanıdık isim Sandra Moreno” dedi.

Yazıyı göndermeye hazırlandığı sırada yeni bir operasyon haberi daha aldığını söyleyen Ağırel, bu sefer ise yol aramasında 125 kilogram eroin bulunduğunu ifade etti. Operasyonu yapan birimin yine Mersin Narkotik Şube olduğunun altını çizen Ağırel, “Anlamadığım şey ise şu... Türkiye'ye, Mersin Limanı üzerinden, haftalık 300 konteyner muz gelecek. 50 konteyneri 82 milyonluk Türkiye iç pazarına girecek. 250 konteyneri ise 7 milyonluk Kuzey Irak'a gidecek. Avrupa'da yıllık ortalama muz tüketimi kişi başı 16 kilogram. Kuzey Irak'ın kişi başı tüketimi 40 kilogram! Bir konteyner 25 bin kilogram. 250 konteyner 6 milyon 300 bin kilogram yapar. Haftalık miktarlar bunlar. Nüfus ise 7 milyon... Halkın yüzde 90'ı sefalet içinde... Avrupa'nın 3 katından fazla muzu kim tüketiyor? Ya da Irak'tan başka yerlere mi gidiyor?” ifadelerini kullandı.

“İsimler aynı olunca aklıma gelen şeyler de çok oluyor. Anladığım kadarıyla devlet bu ağın tamamını biliyor. Hatta gelen gemileri, hangisinde ne kadar uyuşturucu olduğunu da biliyor.“Yöntem basit, bazılarını bilerek yakalamayarak ulaştığı noktaları ve ağın tamamı tespit edilmeye çalışılıyor. Hatta son operasyonda yakalanan miktar bana az geldi, bu durum da akıllara geri kalan malın geçmesine izin mi verildi sorusunu getiriyor” diyen Ağırel, devamında şöyle dedi:

“Sonuç olarak çok geniş bir ağdan bahsediyoruz. İpin ucu kimlere uzanıyor, bağlantılarda kimler var, hangi ülkeler bu ağın içerisinde yakında birçoğu çıkacak gibi gözüküyor...”

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