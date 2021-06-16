Murat Ağırel, İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu dosyayı yazdı: Gelin ‘uçan milyonların’ hikâyesini anlatayım

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında, “Gelin ‘uçan milyonların’ hikâyesini anlatayım” diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Metro İstanbul’un Mayıs 2012 yılında Kale Nakliyat Seyahat Turizm A.Ş. adlı firmadan 590 bin dolar değerinde 1988 model, TC-HKN işaretli, Sikorsky S-76B tipi helikopteri aldığını belirten Ağırel, söz konusu helikopterin İBB'ye bağlı diğer şirketlere kiralandığını yazdı. En çok kiralayanın İstanbul Ulaşım A.Ş. olduğunu; Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne kişiler taşındığını, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gidildiğini belirtti.

“Toplamda 550 saat uçuş yapmış. Sadece AKOM için 278 saat uçuş gerçekleşmiş. Tabii bu kağıt üstünde.Çünkü bu raporların doğru olduğu konusunda şüpheler var. Halkın parası ile alınmış helikopterin siyasiler için propaganda faaliyetleri amacıyla kullanıldığına dair kaygılar var” diyen Ağırel, helikopterin kiraya verilmediği 2018 yılında personel gideri olarak 919 bin lira harcandığına işaret etti.

Ağırel, “Yani hiç uçmayan helikopter için 1 milyona yakın para harcanmış. Bu ülkede 1 milyon liraya hayatı kurtulacak 79 milyon insan bulabilirim” dedi.

“Peki, bu helikopter kim için alındı? Kimler kullandı?” diye soran Ağırel, İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu dosyalardan birinin de bu olduğunu söyledi.

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Ağırel yazısında şu belgeleri paylaştı: