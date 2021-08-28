Murat Ağırel: İBB’de geçmiş dönemden kalma bir skandal daha patlak verdi; paramızı su gibi içmişler

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü, “Paramızı su gibi içmişler” başlıklı yazısında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) geçmiş dönemden kalma bir skandal daha patlak daha verdi” dedi.

Hamidiye Kaynak Suları A.Ş.’nin ortaklık yapısının yüzde 55.02'sinin İBB'ye, yüzde 44.88'inin İSKİ'ye geri kalan hisseler de İSFALT, BELBİM ve İSTON'a ait olduğunu belirten Ağırel, yönetim kurulunun 1 Haziran 2016’da aldığı bir karara dikkati çekti.

Oy birliği ile alınan, “Yatırım programımız kapsamında, Güven Su San. ve Tic. A.Ş. şirketinin hisselerinin alınması planlanmaktadır. İşbu plan dahilinde Güven Su San. ve Tic. A.Ş.'ye ait şirket değerlemesinin yaptırılması ve hisse devri konusunda hukuki ve mali danışmanlık hizmetlerinin alınması zaruriyeti hasıl olmuştu” kararının ardından şirketin değerinin 7 Haziran 2016'da 75 milyon TL olarak belirlendiğine dikkati çekti.

Ardından yönetim kurulunun 21 Haziran 2016’da yaptığı toplantı sonrasında ise Güven Su firmasının hisselerinin satın alınması kararlaştırıldığını ve firmanın hisselerinin tamamı da 23 Haziran 2016'da 75 milyon TL'ye devralındığını belirten Ağırel, Güven Su'yun devir alınmadan önce bir anda A.Ş. olduğuna ve 1 milyon 191 bin TL zarar açıkladığına işaret etti.

Söz konusu şirketle ilgili usulsüzlükleri ve yanlış hesaplamaları aktaran Ağırel, “2016 tarihinde değeri tahminen 25 milyon TL olarak belirlenen bir su firması, alavere dalavere yapılarak 75 milyon TL bedel ile satın alınmış. 50 milyon TL paramız birilerinin cebine aktarılmış. Söz konusu dosyanın olduğu yer ise İçişleri Bakanlığı… Henüz bir hamle yapılmıyor. Bakın bu iş bilmezlikle yanlış hesapla açıklanabilir bir durum değil. Kasıtlı olarak kamu kaynağı yasa dışı aktarılmış” dedi.

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