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Murat Ağırel hastaneye sevk edildi

13 Temmuz 2020 13:52

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde bir süredir diş ağrısı çeken gazeteci Murat Ağırel, bugün hastaneye sevk edildi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in diş tedavisi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, aralarında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel’in de olduğu, Silivri’de 4 aydır tutuklu durumda bulunan gazetecilerin verdikleri dilekçelere rağmen doktor ve revire çıkarılmadığını duyurmuştu.

Ağırel’in avukatlarından Ziya İlker Göktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ağırel’in diş tedavisi için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

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