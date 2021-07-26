Murat Ağırel: Geç kalıyoruz, yolun sonuna geldik; Türkiye acilen yağmur hasadı ile ilgili çalışmaları yapmalı ve kuraklığa karşı önemleri somut şekilde almalı

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, kuraklığa ve buna karşın su kullanımına karşı uyarılarda bulunduğu bugünkü yazısında, “Türkiye acilen yağmur hasadı ile ilgili çalışmaları yapmalı ve kuraklığa karşı önemleri somut şekilde almalı. Yoksa ileride çok daha büyük sorunlar bizleri bekleyecek. Geç kalıyoruz. Yolun sonuna geldik “dedi.

Ağırel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı kuraklık haritalarına işaret ettiği yazısında, “DSİ (Devlet Su İşleri) verilerine göre Türkiye'de 112 milyar metreküp suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Bu yüzde 77 ilk sulamanın da yüzde 70'lik kısmı vahşi veya salma sulama yöntemi ile kullanılıyor. Sadece yüzde 10'luk bir kısım sadece damlama yöntemi kullanılarak yapılıyor. Asıl tasarruf burada yapılmalı” dedi.

“Biz su zengini bir ülke değiliz ancak zengin bir ülke gibi harcıyoruz. Hâlbuki su zengini ülkeler bile bizim gibi vahşi sulamaya izin vermiyor. Milyarlarca dolar ödeyerek yaptığımız barajlardaki suyun yarısı toprağa ulaşana kadar buharlaşıyor” diyen Ağırel, Konya’da yer altı sularının kaçak bir şekilde kullanılmasını, Aydın’da kontrolsüz açılan kuyuları, sulama yatırımlarının henüz yüzde 25’inin tamamlanmış durumda olduğu örneklerini vererek, “Bunların tamamı yanlış politikaların sonucu… Suyun az olduğu yerde çok su isteyen ürünleri ektirirseniz sonuçlarına katlanırsınız” diye sitem etti.

“Çözüm belli ve basit. Su potansiyelimizin ve kaynaklarımızın ortaya konup ciddi bir planlama ile uygun ürünleri ektirmemiz gerekiyor. Bütüncül bir politika ile tamamının planlamasının yapılması gerekiyor. Tarımda atılacak her adımda su politikası oluşturulmalı. Suyu önemsemeyen hiçbir politika başarıya ulaşamaz” diyen Ağırel, Türkiye acilen yağmur hasadı ile ilgili çalışmaları yapmalı ve kuraklığa karşı önemleri somut şekilde almalı. Yoksa ileride çok daha büyük sorunlar bizleri bekleyecek. Geç kalıyoruz. Yolun sonuna geldik” ifadelerini kullandı.

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