Murat Ağırel: "Fabrikalar zarar ediyor" deniyordu ya hani, yolsuzluk hikâyesini anlatacağım

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, “Fabrikalar zarar ediyor, deniyordu ya hani. Hah işte tam da neden zarar ediyor onun yolsuzluk hikayesini anlatacağım” dediği bugünkü yazısında, Ilgın Şeker Fabrikası’na kömür satan şirketin, sattığı kömürün kalorisinin olması gerekenden daha düşük olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Söz konusu durumdan şüphelenen fabrika yönetiminin laboratuvara gönderdiği örnekler üzerinde oynandığının ortaya çıktığını aktaran Ağırel, mahkeme sürecinin halen devam ettiğini belirterek, olayın ortaya çıkmasının ardından günlük yakılan kömür tonunun neredeyse yüzde 50 azaldığına dikkati çekti. “Bu durumda 630 ton devlet, yani kamu para kazanmış olmuş. Yani kömürün tonu 550-600 TL ise bu durumda kamu, günlük 350 bin TL kazanmış. 30 günde 9 milyon TL” hesabı yapan Ağırel, şu soruları yöneltti:

“Ya Ilgın Şeker Fabrikası'nın yetkilileri bu durumu fark etmemiş olsalardı? Ya da 2019 yılından önce yapılan ihaleler? O yıllarda kamunun uğramış olduğu zarar ne olacak? Ya kömür ile üretim yapan diğer şeker fabrikalarında durum nedir?”

“Bu firma 2012 yılından itibaren sadece Ilgın Şeker Fabrikası'na kömür vermemiş. Yine kömür ile çalışan Susurluk Şeker Fabrikası'na da kömür vermiş. Toplamda ise 2010-2020 yılları arasında bir ihale hariç 28 ihale almış” diyen Ağırel, “Bu ihaleler toplamı tam 169 milyon TL! Şeker fabrikaları zarar ediyor değil mi? Külahıma anlatın siz bunları” ifadelerini kullandı.

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