Murat Ağırel: Devletten beslenen dinci vakıf yurtları kamulaştırılsın!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, artan kira fiyatlarıyla birlikte gündeme gelen yurt sorununa dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Devletten beslenen dinci vakıf yurtları kamulaştırılsın!” çağrısı yaptı.

Türkiye’de üniversitede okuyan 8 milyon 250 bin öğrenci olduğunu; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması gereken Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlarda duruma ilişkin ise net bir bilgi edinilemediğini söyleyen Ağırel, “Bu bilgilere ulaşmak zor… Çünkü Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın sayfasında bu veriler belirtilmemiş. Bilgi almak için Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nü (KYK) aradığınızda da yetkiliye ulaşmak mümkün değil” diye yazdı.

“En son çıkan haberlere göre KYK'nın ülke geneli ve Kıbrıs'ta toplamda 755 yurdu var ve 700 bin öğrenciye uygun fiyattan barınma imkânı sunuyor. KYK yurt fiyatları özel yurt fiyatlarının 5/1'i kadardır” diyen Ağırel, TÜGVA gibi kurumlara tahsis edilen tarihi mekanlara dikkati çekerek örnekler verdi.“ Burada amaç tarihî yapıları vakıflara tahsis ederek Siyasal İslam adına eğitimler vermek" diyen Ağırel şöyle sitem etti:

“İnsanın aklı almıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yegane görevi olan öğrencilerin barınma ihtiyacı ne yazık ki politikalar gereği yerine getirilmiyor. Üstelik yetmezmiş gibi dinci vakıflara öğrenci barındırdıkları için 174 milyon lira daha para aktarıyor! Peki, ne yapılmalı… Belli ki KYK yurtları yetersiz kalıyor. Her ne kadar CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kendi imkânlarıyla bir şey yapsa da milyonlarca öğrencinin talebine anında yanıt vermek kolay değil. Bağışçıların yardımlarıyla ayakta duran derneklerin dışında kamu eliyle yurt ve gelir elde eden TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma ve diğer vakıfların kamulaştırılması şart. Zaten bunlar vatandaşın bağışlarıyla kurulmadı ve büyümedi…”

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