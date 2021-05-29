Murat Ağırel, Bursa Osmangazi Belediyesi'nin şikâyet üzerine iki kez iptal edilen ihalesini yazdı: Vay halimize...

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Bursa Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan "bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama yapılması işi" ihalesinin iptaline dikkati çekti.

Söz konusu ihalenin 2020 yılında da düzenlendiğini ancak onun da "Şikâyet Üzerine Kamu İhale Kurulu Kararı ile İptal" nedeniyle iptal edildiğini belirten Ağırel, söz konusu ihalenin şartnamesinde tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacak yurt içi veya yurt dışı 1 adet teknik gezi düzenlenmesi istendiğine dikkati çekti.

"İlginç değil mi? Daha ilginci bu geziyle ilgili birim fiyat teklif cetvelinde teknik şartnamenin anılan maddesinde öngörülen gezi için ayrı bir satır açılmamış. Hiçbir bilgi verilmemiş... Bu ülkede artık insan şaşırma yetisini yitiriyor" diyen Ağırel, "Bu ihale, iptal edilenlerden bir tanesi... Acaba bunun gibi daha kaç tane ihale böyle kabul edildi? Tekrar edeyim; Vay halimize" ifadelerini kullandı.

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