Murat Ağırel: Açıklamasında iktidara geldiği zaman bizleri yeniden yargılama isteği var, buyurun hodri meydan Sayın Babacan

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ergenekon yargılamalarına ilişkin açıklamasına sert bir dille tepki gösterdi; “Açıklamasında iktidara geldiği zaman bizleri yeniden yargılama isteği var buyurun hodri meydan Sayın Babacan” dedi.

Bugünkü yazısında Ali Babacan’ın Ergenekon ile ilgili açıklamasına eleştirilerini ifade eden Ağırel, mahkeme kararını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Babacan'ın açıklamalarına istinaden demek ki bizim hakkımızda beraat kararı veren mahkeme heyeti ve mütalaa veren savcı da ‘temiz’ olmayan kişilermiş. Demek ki Sayın Ali Babacan verilen kararlar ile tatmin olmamış hatta üzülmüş. Öyle ya açıklamasında iktidara geldiği zaman bizleri yeniden yargılama isteği var buyurun hodri meydan Sayın Babacan.”

“Eşit yurttaşlık dediğiniz şey Soros propagandasıdır”

“Bu sözler tesadüf değil” diyen Ağırel şöyle yazdı:

“Son dönemlerde duymaya başladığımız, ‘Eşit yurttaşlık, tüm KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz, Ergenekon ve Balyoz davalarını yeniden başlatacağız’ gibi söylemlerin bir yerlere mesaj verildiği düşüncesi netleşmeye başladı. ‘Eşit yurttaşlık’ dediğiniz şey Soros propagandasıdır. Anayasal olarak zaten eşitiz. Mesele bunu uygulamakta. Başka yazıda bunu da tartışacağız. Ancak bu açıklamalar gösteriyor ki 6'lı ittifakın en zayıf halkası Ali Babacan'dır. Ahmet Davutoğlu bile değildir. Çünkü Davutoğlu bir intikam güdüyor. Alaşağı edilmesinin hesabını sormak istiyor.

Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün temsilcisi olduğu iddiaları dillendirilirken yaptığı açıklamalar ile sürekli suyu bulandırma çabası ise bana dikkat çekici geliyor.”

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