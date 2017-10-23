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Muradiye'de kamyonet büfeye girdi

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye İlçesi'nde, bir kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak büfeye çarptı

23 Ekim 2017 15:01

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye İlçesi\'nde, bir kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak büfeye çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, büfede ve araçta hasar meydana geldi. 
Kaza, dün akşam saatlerinde Muradiye ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede elektrik altyapı çalışmaları yapan VEDAŞ\'a ait malzemelerin taşındığı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle büfeye çarptı. Kamyonet büfenin vitrin camını kırıp, rafları yıktıktan sonra durdu. Kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, büfesi zarar gören Ömer Koyuncu, \"Kamyonetin geldiğini görünce çok korktuum. Sürücü aracı durduramayınca işyerime girdi. Vitrini kırarak içeri giren kamyonet, malzemelerimin bulunduğu rafları yıktı ve işyerime zarar verdi\" dedi.

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