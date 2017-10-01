Muradiye'de 11 bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi

MURADİYE(Van)- VAN\'ın Muradiye İlçesi\'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramada 11 bin 60 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Muradiye İlçesi\'nde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 11 bin 60 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü F.Y gözaltına alındı.Jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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