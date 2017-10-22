Muradiye Şelalesi'nde sürpriz evlenme teklifi

Seracettin SEÇKİN/MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'da, fotoğrafçılık yapan 26 yaşındaki Yaşar Topal, öğretmen Müge Okan\'a, Muradiye Şelalesi\'nde, keman eşliğinde sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Topal\'a \'Evet\' diyen Müge Okan, bu evlilik teklifini unutamayacağını söyledi.

Vanlı olan fotoğrafçı Yaşar Topal, kendisiyle aynı yaşta olan, Van\'da görev yapan Adanalı öğretmen Müge Okan\'a unutamayacağı bir evlilik teklifi yapmak için bir organizasyon firması ile görüştü. Organizasyon firması, şelaledeki köprünün girişini, Okan ile Topal\'ın birlikte oldukları fotoğrafların yanı sıra çiçek ve balonlarla süsledi.

Topal, bu durumdan haberi olmayan kız arkadaşı Okan\'ı geçen cuma günü ders çıkışı görev yaptığı ortaokuldan alıp Muradiye şelalesine getirdi. Topal daha sonra şelalede keman eşliğinde Okan\'a evlenme teklifinde bulundu. Çok şaşıran Müge Okan, teklife \"Evet\" yanıtını verdi.

Aldığı yanıtla mutlu olan Topal, \"Uzun süredir ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir organizasyon firmasıyla görüştüm. Daha sonra şelalenin önün birlikte olduğumuz görseller ve çiçeklerle süslendi. Van\'dayız ve Van\'ın en güzel yerlerinden biri de Muradiye Şelalesi. Muradiye Şelalesi, turistik bir yer olduğundan bizim için önem taşıyan mekan. Sallanan asma köprü üzerinde süslemeler yaparak bir renk katmaya çalıştık. Evlenme teklifi öncesinde söyleyecek çok şey planlıyordum ama iş gerçeğe varınca söyleyeceklerimin hepsini unuttum. Zaten söylediklerimi de Müge hatırlamıyor. Çok güzel bir anı oldu. Müge\'yi çok seviyorum\" dedi.

Arkadaşı Polat\'ın sürpriz evlenme teklifi karşısında heyecanlandığını dile getiren öğretmen Müge Okan ise \"Okulda dersten çıktım. Böyle bir şey beklemiyordum. Sesim kısıktı. Sesimden dolayı \'evet\' diyemeyeceğim diye çok korktum. Çünkü sesim çıkmıyordu. İkimiz için çok güzel bir anı olacak. Çok mutluyum\" dedi.



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