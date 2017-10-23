Munzur ve Pülümür Vadisi'nde sonbaharda renk cümbüşü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Munzur ve Pülümür Vadisi\'nde ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.

Sonbahar mevsimi ile birlikte doğa fotoğrafçılarının akın ettiği Pülümür İlçesi\'ne Bağlı Salördek Köyü sakinleri, bu yıl bölgeye gazetecileri davet etti. Yıllardan bu yana çatışma ve operasyonlar nedeniyle güvenlik sorunu bulunan Salördek Köyü ormanları, sonbahar\'ın gelmesiyle doğadaki bütün renkleri bünyesinde barındırıyor. Bölgeye gazeteciler ile birlikte çok sayıda doğa fotoğrafçısı da giderek, sonbaharın en güzel renklerinin sergilendiği doğa harikası görüntüleri, kameralarına kaydediyor. Salördek Köyü sakinlerinden Hüseyin Aslan, şunları söyledi:

\"Köyümüz; doğal bir park alanıdır. Yakın zamanda burayı tescillendirmek için girişimlere başlayacağız. İnanılmaz bir doğal güzellik var. Salördek Köyü ormanlık alanı içinde birçok farklı ağaç türü ve meşe ormanları var. Sonbahar ile birlikte havaların soğumasıyla birlikte her gün farklı bir renk ormanlara hakim oluyor. Bu doğa güzelliğini Türkiye\'nin başka yerinde bulmak mümkün değil. Biz istiyoruz ki buralar çatışma ve operasyonlar ile anılmasın. Turizmle, doğal güzellikler ile anılsın.\"

Köylüler daha sonra bölgeye gelen gazeteciler, doğa fotoğrafçısı ve bölgeyi görmek için İstanbul ve diğer ilerden gelen doğaseverler ile birlikte gezerek hatıra fotoğrafı çekti. Salördek Köyü sakinleri bugüne kadar keşfedilmeyen bir şelaleyi de gazetecilere göstererek burada fotoğraf çektirdi. Salördek Köyü ormanlık alanı yakınlarında yer alan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki Kadısırtı Şelalesi\'ni gezen gazeteciler, doğasever ve köylüler, ormanda yaptıkları yürüyüşten sonra köye döndü.

Sonbahardaki renk değişim ile birlikte özellikle bu aylarda bölgeye birçok doğa fotoğrafçısı gelerek Munzur ile Pülümür Vadisi\'nde sonbahar manzarası fotoğraflarını çekiyor. Pertek Günboğazı Köyü, Munzur ve Pülümür vadileri, Salördek Köyü, sonbaharda ormanların renk değiştirmesiyle birlikte farklı renklere bürünen ortam, doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor.

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