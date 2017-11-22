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Munzur Üniversitesi'ndeki bin 62 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verilecek

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi'nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz bin 62 öğrenciye 1 yıl boyunca öğle yemeği bursu verileceğini söyledi

22 Kasım 2017 21:53

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi\'nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz bin 62 öğrenciye 1 yıl boyunca öğle yemeği bursu verileceğini söyledi.
8 bin öğrencisi bulunan Munzur Üniversitesi\'nin Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım için girişimde bulundu. Rektör İpek\'le görüşen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, öğrencilerle üniversitenin yemekhanesinde bir araya geldi. Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, belediye tarafından bin 62 öğrencinin öğle yemeği ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Sonel şunları kaydetti:
\"Bugün öğrencilik yıllarımıza gittik. Üniversite yılları unutulmaz. Bu yılların kıymetini bilin. Hem valilik olarak hem belediye olarak kapımız sizlere açık. Rektörümüzle yaptığımız görüşmede ilk olarak 100 öğrenciye yemek bursu vermeyi kararlaştırdık. Daha sonra 100 yetmez, bu sayıyı bine çıkaralım dedik. Bin de yetmedi, Tunceli\'nin plakası olan 62\'yi de ekleyerek bin 62 öğrenciye 1 yıl boyunca yemek bursu sağlanmasını kararlaştırdık.\"

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