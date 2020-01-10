Tunceli’de 5 Ocak'tan bu yana kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 'yu arama çalışmaları devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 'arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü' belirtilirken, Doku'nun telefonundan pazar günü saat 16.26'ya ait 4 saniyelik sinyale ulaşıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Doku'nun kaybolmadan bir gün önce (4 Ocak) arkadaşı Zaynal Abarok tarafından darp edildiği, kaybolduğu gün de en son Abarok ile görüştüğü iddia edildi.

Doku'nun son olarak pazar günü saat 12 civarında, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü mevkisinde görüldüğü belirtiliyor.

Gülistan’ın dayısı Mehmet Kan, Doku’nun cep telefonundan kaybolduğu pazar günü saat 16.0 sıralarında 4 saniyelik telefon sinyali alındığı tespit edildiğini söyledi. Kan, Gülistan'ın bu telefon görüşmesini Abarok’la yaptığını kaydederek, "Bu da gösteriyor ki o saate kadar Gülistan'a bir şey olmamış" dedi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile Pazar gününden beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Gülistan Doku’nun İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp vakası olarak bildirilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmıştır. Daha sonra Doku’nun yakınlarının erkek arkadaşından şüphesi üzerine şahıs hakkında inceleme ve araştırmaya gidilmiş ve şu çalışmalar yapılmıştır:

Şüpheli şahsın evinde kayıp kızın bulunmasına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu şahsın ve yakınlarının ifadeleri alınmış, yine şüpheli şahısın olay gününü gösterir bütün hareketlerinin tespiti amacıyla Tunceli ili çapında kamera kayıtları araştırması yapılmıştır. Bahsi geçen şahıs ve kayıp şahısın HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgileri detaylı olarak incelenmiş, kayıp şahısın son görüştüğü ve görüşme yaptığı kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır.

Kayıp şahsın şehir giriş çıkışlarında bulunan PTS kayıtlarında il dışına çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatmış ve bu çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.”

(MA-DHA)