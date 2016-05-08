Munzur Çayı'na düşen araçta bulunan 2 öğretmen hayatını kaybetti

Tunceli-Ovacık Karayolu üzerindeki Venk Köprüsü’nde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kontrolden çıkarak Munzur Çayı’na düştü. Kazada, araçta bulunan öğretmenler Bektaş İlker Uysal ile Müzeyyen Yılmaz hayatını kaybetti. İki öğretmenin 3 yıldır arkadaş oldukları ve taraftarı oldukları Beşiktaş’ın bu sezon şampiyon olması halinde evlenme kararı aldıkları belirtildi.

Elazığ’ın Palu İlçesi’ndeki İzmir Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni 34 yaşındaki Bektaş İlker Uysal, Yatılı Bölge Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni kız arkadaşı 31 yaşındaki Müzeyyen Yılmaz ile birlikte, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Ovacık İlçesi’ndeki arkadaşlarını ziyeret etmek istedi. Uysal’ın yönetimindeki 19 DA 197 plakalı otomobil dün akşam Tunceli-Ovacık Venk Köprüsü yakınlarında belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Munzur Çayı’na düştü.

Cesetler araçtan çıkarıldı





Kazanın bildirilmesi ardından 112 Acil Servis ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekiplerinin, Munzur Çayı’nda gece yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermedi. Arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleriyle sürdürüldü. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ardından Uysal ve Yılmaz’ın cesetleri, Munzur Çayı içerisinde araçtan çıkarıldı.

"Beşiktaş'ın şampiyon olmasından sonra evleneceklerdi"

Kaza haberinin duyulması üzerine meslektaşları ve öğretmen arkadaşları, 2 öğretmenin parçalanan cesetlerini zor teşhis etti. Müzeyyen Yılmaz ile Bektaş İker Uysal’ın yaklaşık 3 yıldır arkadaş olduklarını ve evlilik kararı aldıklarını anlatanöğretmen arkadaşları, çiftin Beşiktaşlı olduğunu ve düğünlerini de şampiyonluk kutlaması ardından yapmak için hazırlık yaptıklarını anlattı. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderdildi. Burada yapılacak otopsi ardından Müzeyyen Yılmaz’ın cenazesi Çorum’a, Bektaş İlker Uysal’ın cenazesi ise, Yozgat’a gönderilecek.