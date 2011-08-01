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Yaşam

Munzur, Akdeniz'i aratmadı!

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Tunceli'de serinlemek isteyenler Munzur ve Pülümür çaylarını tercih etti...

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Tunceli'de serinlemek isteyenler Munzur ve Pülümür çaylarını tercih etti.  

Tunceli Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak için kente gelen yerli ve yabancı turistler, 4 gün süren festivalin tamamlanmasının ardından Munzur ve Pülümür çaylarına gittiler.



Pülümür ve Munzur çayları, Türkiye'nin ünlü plajlarını aratmayan görüntülere sahne olurken, suyun keyfini çıkaran vatandaşlar, plaj voleybolu ve futbol da oynadılar.

Tatilini Tunceli'de geçiren Reyhan Korkmaz, kentin doğal güzellikler açısından farklı olduğunu belirterek, ''Tuncelili değilim. Egeliyim. Buraya ilk defa geldim. Çok beğendim. Yine gelmeyi düşünüyorum. Gelmeyenlere de tavsiye ediyorum'' dedi.


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