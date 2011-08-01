Munzur, Akdeniz'i aratmadı!

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Tunceli Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak için kente gelen yerli ve yabancı turistler, 4 gün süren festivalin tamamlanmasının ardından Munzur ve Pülümür çaylarına gittiler.Pülümür ve Munzur çayları, Türkiye'nin ünlü plajlarını aratmayan görüntülere sahne olurken, suyun keyfini çıkaran vatandaşlar, plaj voleybolu ve futbol da oynadılar.Tatilini Tunceli'de geçiren Reyhan Korkmaz, kentin doğal güzellikler açısından farklı olduğunu belirterek, ''Tuncelili değilim. Egeliyim. Buraya ilk defa geldim. Çok beğendim. Yine gelmeyi düşünüyorum. Gelmeyenlere de tavsiye ediyorum'' dedi.