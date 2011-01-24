Munzam karşılıklar artırıldı

T24 - Merkez Bankası, yeni Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını açıkladı.

Buna göre 1 aya kadar mevduatlarda zorunlu karşılıklar yüzde 8’den yüzde 10’a, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ise yüzde 7’den yüzde 9’a yükseltildi. Bu şekilde piyasadan 9.8 milyar TL çekilmesi planlanıyor.

Merkez Bankası, munzam karşılıları vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar için yüzde 8’den yüzde 12’ye, mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler için yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltti. 6 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları için yüzde 7, 1 yıla kadar vadeli mevduatlar ve katılma hesapları için yüzde 6, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat ve katılma hesapları için yüzde 5 olan munzam karşılık oranları ise değiştirilmedi.

Merkez Bankası kararının ardından borsadaki bankacılık hisselerinde satış baskısının arttığı görülüyor.



Aralık ayında da değiştirilmişti

En son açıkladığı stratejide sıcak para ile mücadeleyi hedef alan Merkez Bankası, geçtiğimiz ay da benzer bir düzenlemeye gitmişti. Merkez Bankası, yüzde 6 olan munzam karşılıkları vadesine göre değiştirmiş ve kısa vadeli hesaplar için yüzde 8'e yükseltirken, uzun vadede yüzde 5'e kadar çekmişti.



Zorunlu karşılıkların değişmesi ne anlama geliyor?

Zorunlu karşılıklar piyasadaki para miktarının kontrol edilmesi amacı ile kullanılıyor. Munzam karşılıkların yükseltilmesi, artan kredi hacminin ve piyasadaki paranın azaltılması anlamına geliyor. Oranların düşürülmesi piyasadaki para miktarını artırırken, yükseltilmesi de düşürüyor.

Merkez'in bugünkü son hamlesi, mevduattaki paranın kısa vadeden uzun vadeye kaydırılmasını amaçlıyor. Çünkü kısa vade için yükselen munzam karşılıkların aynı vadelerdeki faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.