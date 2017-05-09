Muntari'den FIFA ve UEFA'ya 'ırkçılık' sitemi

Serie A ekiplerinden Pescara'da forma giyen Sulley Muntari, FIFA ve UEFA'nın yeşil sahalarda ırkçılık sorununu yeterince ciddiye almadığını söyledi.

İngiliz basınına konuşan Muntari, ligin 34. haftasında takımının Cagliari ile oynadığı maçta kendisine tribünler tarafından yapılan ırkçı tezahüratın ardından sahayı terk ederek kırmızı kart görmesini değerlendirdi.

Futbolda ırkçılığın yaygınlaştığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Irkçılık her yerde ve durum her geçen gün kötüye gidiyor. O maçta kendimi suçlu gibi hissettim. Irkçılığa maruz kalırken sahada kalmak doğru gelmediği için orayı terk ettim. Aynı sorunu bugün veya yarın yaşarsam, yine sahayı terk ederim." ifadelerini kullandı.

Muntari, sahada ırkçılığa maruz kalan siyahi futbolculara çağrıda bulunarak, "Gösterdiğim protestoyu diğer futbolcuların da yapmasını öneriyorum. Sahada ırkçılık konusunda sorun yaşarlarsa, sahayı hemen terk etmeliler." diye konuştu.

Futbolu en üst düzeyde temsil eden yönetim organlarının ırkçılığa karşı yeterince mücadele etmediğini savunan Muntari, "FIFA VE UEFA ırkçılıkla mücadeleyi ciddiye almıyor ve sadece istedikleri şeyleri önemsiyorlar. Irkçılığa karşı ciddi bir savaş verirlerse sahalarda yaşanan bu sorunlar çözülür. Ama bu konuda söyleyecekleri bir şey yok. Bu, önemli bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

Pescara'nın deplasmanda Cagliari'ye 1-0 mağlup olduğu 30 Nisan Pazar günü oynanan lig maçının son dakikalarında bir grup taraftar, 32 yaşındaki Muntari aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Durumdan rahatsız olan Ganalı milli futbolcu, hakemin yanına giderek uzun süre şikayette bulunmuş ve sahayı terk etmişti. Bu durum üzerine Muntari, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

İtalya Futbol Federasyonu, kırmızı kart gören Muntari'nin bir maç men cezasını başta onaylamasına rağmen uluslararası futbol camiasından gelen tepkiler ve futbolcunun itirazı üzerine daha sonra kaldırmıştı.