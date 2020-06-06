Münster’de çocuk istismarı: 11 gözaltı

Açıklamada 5, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğun ele geçirilen bir sabit diskteki görüntülerden teşhis edildiği kaydedildi.

Polis, baş zanlının 27 yaşındaki bir bilişim teknisyeni olduğunu, hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer 6 kişinin ise söz konusu baş zanlının annesi ile Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel ve Köln'de ikamet eden toplam 5 erkek olduğunu bildirdi.

Soruşturmayı yürüten ekibin başında bulunan Joachim Poll, ekibin "akıl almaz" görüntülere maruz kaldığını dile getirerek, "neler gördüğümüze inanamazsınız" dedi.

Silinmiş veriler kurtarıldı

Gözaltına alınan zanlılardan dördünün 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğu Münster kentindeki bir kameriyede saatlerce dönüşümlü olarak istismar ettiği kaydedilirken, 10 yaşındaki çocuğun Münsterli baş zanlının partnerinin oğlu, 5 yaşındaki çocuğun ise Staufenbergli zanlının oğlu olduğu açıklandı. Polis, söz konusu bilgilere, çatıya saklanan ve içindeki veriler silinmiş olan bir sabit diskteki bu verilerin kurtarılması sonucu ulaşıldığını duyurdu.

Münster'de bir bodrumda ise klimalı bir sistem odası bulunduğu, ilk tahminlere göre burada ele geçirilen verilerin büyüklüğünün 500 Terabayt yani 512 bin Gigabayttan fazla olduğu kaydedildi.

Joachim Poll yüzlerce kanıt ele geçirdiklerini ve sabit disklerin profesyonel şekilde şifrelenmiş olduğunu açıkladı. Poll bu nedenle tüm verilerin henüz deşifre edilemediğini belirtti. Poll ayrıca, 27 yaşındaki baş zanlının, partnerinin oğlu olan 10 yaşındaki çocuğu Darknet'teki pedofil forumlarında pazarladığını dile getirdi.

Öte yandan 27 yaşındaki baş zanlının daha önce çocuk pornografisi içeren görüntüler bulundurmaktan iki kez mahkum olduğu ve pedofil eğilimlerinden dolayı terapi gördüğü kaydedildi. Son olarak geçtiğimiz 14 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlının, mahkeme kararı ile zorunlu kılındığı terapilere gittiği ve cezasının tecil edildiği bildirildi.

Lügde'de kampta istismar

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 2019 yılı başında da çocuk istismarı ve çocuk pornografisi nedeniyle manşetlere taşınmıştı. Lügde'deki bir kamp alanında yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kalmıştı. Almanya’da çok sayıda çocuğu yıllar boyunca istismar eden iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verilmişti.