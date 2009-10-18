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Münir Özkul'un torun sevinci

Yılların tecrübeli oyuncusu Münir Özkul'a torun haberi ilaç gibi geldi

18 Ekim 2009 03:00

Yılların tecrübeli oyuncusu Münir Özkul önceki hafta Amerikan Hastanesi'ne yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.Torununun doğduğu haberi Özkul'a ilaç gibi geldi

Özkul'un sağlık durumunun iyi olduğu ve geçtiğimiz hafta sonu doğum yapan kızının bebek haberine sevindiği ve mutluluk gözyaşı döktüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta sonu Kızı Güner Özkul'un bebek dünyaya getirdiğini hastane odasında öğrendiğinde duygulanan Münir Özkul, henüz torununu görmedi. Bir haftalık bebeğinin mikrop kapma tehlikesi yaşamaması için babasının ziyaretine getirmeyen Özkul, babasının hastaneden çıkmasını bekliyor. Münir Özkul'un ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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