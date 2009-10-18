Münir Özkul'un torun sevinci

Yılların tecrübeli oyuncusu Münir Özkul önceki hafta Amerikan Hastanesi'ne yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.Torununun doğduğu haberi Özkul'a ilaç gibi geldi
Özkul'un
sağlık durumunun iyi olduğu ve geçtiğimiz hafta sonu doğum yapan
kızının bebek haberine sevindiği ve mutluluk gözyaşı döktüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta sonu Kızı Güner Özkul'un bebek dünyaya getirdiğini
hastane odasında öğrendiğinde duygulanan Münir Özkul, henüz torununu
görmedi. Bir haftalık bebeğinin mikrop kapma tehlikesi yaşamaması için
babasının ziyaretine getirmeyen Özkul, babasının hastaneden çıkmasını
bekliyor. Münir Özkul'un ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.