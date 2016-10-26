Münir Özkul'un oturduğu binada yangın

Türk sinemasının usta sanatçısı Münir Özkul’un da oturduğu binada tüpgaz sızıntısından kaynaklanan yangın çıktı. Yangın nedeniyle sanatçı Asime Atunerer’in elleri ve saçları yandı. Hemen müdahale edilen yangında yıllardır sağlık sorunları yaşayan Münir Özkul’un, yangının bulunduğu kata sıçramadığı için etkilenmediği öğrenildi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Sıraselviler Caddesi’nde bulunan binada tiyatro sanatçısı Ferdi Atuner’in dairesinde çıktı. İlk belirlemelere göre tüpgaz borusunun sızıntı yapması nedeniyle parlama oldu. Tüpgazı yakmak isteyen Ferdi Atuner’in tiyatro sanatçısı eşi Asime Atuner’in çıkan yangında saçları ve eli yandı.

Kadının feryatlarına bina görevlisi Mehmet Kaya koştu. Yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri binaya gelerek inceleme yaptı. Saçları tutuşan ve eli yanan Asime Atuner ile eşi Ferdi Atuner, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bina görevlisi Mehmet Kaya, "Tüpün başı kelepçeden kurtulmuş. Büyük ihtimalle çakmağı çaktığında eli ve saçları alev alıyor. Ben gelince, yangın tüpü ile müdahale ettim. Söndürdüm Daha sonra tüpü aşağıya indirdim. Çevredeki arkadaşlar da yardıma geldi" dedi.

Öte yandan aynı binada yaşayan Türk sinemasının usta sanatçısı Münir Özkul’un dumandan etkilenmediği öğrenildi.