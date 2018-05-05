Münir Özkul'un kızını duygulandıran sürpriz

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri bir birinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Her gün ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerin bu seferki adresi Cihangir Semt Konağı oldu. Semt Konağı öğrencilerinin gösterileri ile renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Usta oyuncu Münir Özkul\'un kızı Güner Özkul ve torunu Süreyya Özkul da katılarak öğrencilerin sahne performanslarını yerinde izledi.

Cihangir Semt Konağı\'nda düzenlenen Pilav Günleri etkinliğinde sahneye çıkan anaokulu öğrencileri Hababam Sınıfı gösterisiyle büyük beğeni topladı. Minik öğrenciler gösterinin ardından Güner Özkul’a babası Münir Özkul’un fotoğrafını hediye etti. Güner Özkul sürpriz hediyesi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN GÜNER ÖZKUL’A SÜRPRİZ

Semt Konakları Anaokulları\'nda eğitim gören minik öğrenciler Hababam Sınıfı gösterisiyle büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından minik öğrenciler Güner Özkul’a babası Usta oyuncu Münir Özkul’un fotoğrafını hediye etti. Sürpriz hediye karşısında duygu dolu anlar yaşayan Güner Özkul minik öğrencilere teşekkür etti. Sahne gösterimlerinin sonunda Semt Konakları\'nda eğitim alan Anaokulu öğrencileri Başkan Demircan’la birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladılar. Daha sonra vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

\"BEYOĞLU BÖYLESİNE İYİ SANATÇILAR ÇIKARTMAYA DEVAM EDECEK\"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cihangir’in çok önemli bir semt olduğunu belirterek, “Cihangir; sanatçısı, bilim adamı, siyasetçisi, yazarı bol bir yer. Münir Özkul da kalbimizin derinliklerinde, buranın insanı. İnşallah Cihangir, Beyoğlu böylesine iyi sanatçılar çıkartmaya devam edecek. Bugün Münir Özkul’un ailesi de burada. Ben kendilerine programımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Cihangir Semt Konağımız güzel hizmetler vermeye başladı. Burası 400 çocuğa ve 2 bin 400 tane de yetişkine hizmet veriyor. Beyoğlu’nda burası gibi 15 tane Semt konağı var. 150 bin kişiye hizmet veriyoruz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)