Münir Özkul'un kızı: Babam iyiye doğru gidiyor

T24 - Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Güner Özkul, "Babam iyiye doğru gidiyor. Babamın ne bir kanseri var, ne de kalp rahatsızlığı. Sadece kronik bir akciğer hastalığı var" dedi.



Güner Özkul, “Böyle Bir Şey Var mı?” adlı televizyon programında babası Münir Özkul’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Özkul, 18 Aralık’ta solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki usta oyuncunun solunum cihazına bağlı olduğunu açıkladı:



“Babam iyiye doğru gidiyor. Sürekli bu konudan bahsederek gündem yaratmaya çalışıyor gibi görünmek istemiyorum ama bizden birinin çıkıp açıklama yapması gerekiyor. Babamın ne bir kanseri var, ne de kalp rahatsızlığı. Sadece kronik bir akciğer hastalığı var. Babam sigaradan hiç vazgeçmedi. İki senedir yatağa bağlı yaşıyor. Ondan önce yürüyordu. Şu anda hastanede solunum cihazına bağlı. Halsiz hallerini insanların görmesini istemiyor. Hafızalarda filmlerdeki haliyle kalmak istiyor.”



Özkul, “Hababam Sınıfı”nın efsane yönetmeni Ertem Eğilmez’in vefatının babasını çok etkilediğini de söyledi: “Babam 15 yaşında oyunculuğa başlamış. Birçok filmde oynamasına rağmen 50 yaşında oynadığı ‘Hababam Sınıfı’ filmiyle ünlendi. Ertem Eğilmez’in ölümü ise babamı yıktı.”





