Münir Özkul yoğun bakımda

T24 - Uzun süredir tedavi gören Türk sinemasının en büyük isimlerinden Münir Özkul, yoğun bakıma alındı.
Hababam Sınıfı'nın 'Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz pazar akşamı solunum yetmezliği şikayetiyle Medical Park Bahçelievler Hastanesi'ne kaldırılan 87 yaşındaki Özkul'un yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlandığı belirtildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır kronik bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Münir Özkul'un durumu ciddiyetini koruyor" denildi.