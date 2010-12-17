Münir Özkul yoğun bakıma alındı

T24 - Tiyatro ve sinema sanatıçısı Münir Özkul, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.



Türk sinemasının gönüllere taht kuran isimlerinden Münir Özkul, dün sabah saat 09.30 civarında yoğun solunum yetmezliği nedeni ile ambulansla Medical Park Bahçelievler Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halen yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam eden Münir Özkul’un durumuna istinaden açıklamada bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi ve Yoğun Bakım Koordinatörü Dr. Kadir Doğruer, sanatçının durumunun stabil hale getirildiğini, ancak yoğun bakımdan çıkmak için henüz hazır olmadığını ifade etti.



Münir Özkul öldü asparagası

Geçtiğimiz Ekim ayında sosyal paylaşım siteleri facebook, twetter'da usta oyuncu hakkında yayılan "Münir Özkul öldü" haberi sanatçının ailesi ve hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Münir Özkul'a destek amacıyla evinin önünde bekleyen hayranlarını selamlayan Özkul, "sağlığım yerinde" mesajı vererek sevenlerine pencereden el sallamıştı.



