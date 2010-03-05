T24 - Türk sinemasının en büyük oyuncularından Münir Özkul, yıllar sonra hasta yatağında görüntülendi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bir süredir Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Münir Özkul'u ziyaret etti.

Bakan Günay, ziyaret ettiği Münir Özkul'la tedavi gördüğü hastane odasında bir süre sohbet etti. Günay, Özkul'un eşi Umman Özkul ve doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Günay, Münir Özkul'u umduğundan daha iyi bulduğunu belirterek, doktorların, Özkul'un şikayetlerini gidermek için çalıştıklarını söyledi.

10 gün sonra içinde taburcu edilecek

Özkul'un şuurunun açık, nerede olduğunun ve ne konuştuğunun da farkında bulunduğunu anlatan Dr. Oğuzhan Gücü ise, kendisine devamlı fizik tedavi uygulandığını, idrar yolu enfeksiyonunda da düzelme görüldüğünü bildirdi. Geldiği gün ile bugünkü kan değerleri karşılaştırıldığında akciğer ve idrar yollarındaki sonuçların, genç, sağlıklı bir bireyin değerleri gibi olduğunu anlatan Gücü, ''Değerleri benden bile iyi. Bu yaşta bu değerler çok sevindirici'' diye konuştu.

Başhekim Dr. Gücü, tedaviye olumlu yanıt veren Münir Özkul'un bir hafta 10 gün içinde taburcu edileceğini söyledi.

Demans hastalığı...

Demans hastalığı ile yaşayan Özkul, 2003 yılından bu yana evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemiyordu. Hastalığı yüzünden geçmişe dair birçok şeyi hatırlamayan ve ölen arkadaşlarının yaşadıklarını sanan Özkul, hastaneye yatmadan önce kendisine ait mütevazı bir evde rahat bir yaşam sürdürüyordu.

1950'lerden itibaren rol almaya başladığı sinema filmleriyle asıl ününü kazanan Özkul, özellikle 1970'lerin kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı.

Klasikleşen filmler...

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı. Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

İlk dönem filmleri Edi ile Büdü, Halıcı Kız, Kalbimin Şarkısı, Miras Uğruna, Balıkçı Güzeli dışında, daha sonraki dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmleri Neşeli Günler, Gülen Gözler, Gırgıriye, Görgüsüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi gibi klasikleşen filmlerde rol aldı.

Özkul, televizyon dizilerinin yaygınlaştığı dönemde dizi oyunculuğundan uzak dursa da Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu ve Şaban ile Şirin gibi dizilerde rol aldı.

Özkul'a 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.