Münir Özkul taburcu oldu

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Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, yaptığı açıklamada, 86 yaşındaki Münir Özkul'un 16 Aralık 2010 tarihinde yoğun solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ünlü sanatçıyı derhal yoğun bakıma aldıklarını ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisine başladıklarını belirtti.Hızla iyileşme dönemine giren Özkul'u, yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir süre daha kontrol altında tuttuklarını ifade eden Selvi, ''Yaklaşık 20 günü aşan bir tedavinin ardından iyileştiğini söyleyebiliriz. Kendisini taburcu ettik. Evinde istirahat ederek, zaman geçirmesini tavsiye ettik. Sürekli gözetimimiz altında olacak'' dedi.