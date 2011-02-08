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Yaşam

MÜNİR ÖZKUL HASTANEYE KALDIRILDI İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-MÜNİR ÖZKUL HASTANEYE KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hoca''sı sanatçı Münir Özkul, yüksek ateş, genel durum bozukluğu ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. AA muhabirine bilgi veren Beylikdüzü'ndeki Medicana International İstanbul Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selim Aksöyek, Özkul'un öğle saatlerinde yüksek ateş, genel durum bozukluğu ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Aksöyek, şunları söyledi:  ''Şu anda Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden hastamızı Göğüs Hastalıkları ve Genel Yoğun Bakım Ünitesi doktorları izlemektedir. Şu an için solunum yetmezliği ileri aşamada olmamakla birlikte hastamızın tedaviye verdiği cevaba göre tedavisi düzenlenecektir.''

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